بالدليل.. الصحة تكشف حقيقة وصول متحور دلتا إلى مصر



وأشارت "نهى"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه كلما قلت فرص انتقال فيروس كورونا من شخص لشخص، تتراجع فرص تحوره، موضحا أن متحور دلتا وصل إلى 80 دولة حتى الآن، مضيفة: "أثر متحور دلتا لم يظهر في مصر حتى الآن".





وأضافت أن نسبة وفيات كورونا في مصر منذ ظهور جائحة كورونا لم تتغير، معلقة: "نسبة وفيات كورونا بين الأطفال لم تتأثر أو تغير.. وهذا يطمنا لأن متحور دلتا لم يصل لمصر"، ولكننا لسنا في مأمن من أي متحور يظهر على مستوى العالم.





ولفتت إلى أن متحور دلتا ليس من المتحورات التي أثبتت شراسة عالية، ولكنه ينتشر بصورة أسرع، نافية ما تردد أن المتحور يسبب وفاة ثلث المصابين به.



قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن فيروس كورونا يتحور مئات المرات، ولكن كل التحورات الموجودة حتى الآن لم تؤثر على فاعلية اللقاحات الموجودة.