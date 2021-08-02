استبيان لغرفة دبي يظهر تصدر الزراعة المجالات الواعدة للاستثمار في أفريقيا





كشف استبيان أجرته غرفة دبي مع المشاركين في الدورات السابقة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال من كبار الشخصيات والمستثمرين وقادة التجارة والاستثمار والخبراء أن الزراعة تأتي اليوم في صدارة المجالات الواعدة للاستثمار في القارة الأفريقية.





وتم خلال الاستبيان الوقوف على أفكار المشاركين وتوجهاتهم وآرائهم إزاء مختلف جوانب الاستثمار وآفاقه المتاحة في القارة السمراء. وخلص الاستبيان إلى نتيجة مُهمة مفادها أن الاستثمار النقدي يعدُ الشكل المفضل بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وإلى أن كلاً من غانا ونيجيريا هما الوجهتان المفضلتان للاستثمار في القارة الأفريقية نتيجة إمكانات النمو ووجود الفرص الاستثمارية.





وتوفر نتائج الاستبيان معطيات مهمة للمشاركين في النسخة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ستنظمه غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي خلال فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي" وذلك في الفترة 13- 14 أكتوبر المقبل تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".





ووفقاً لنتائج الاستبيان فإن 61% من المشاركين يرون أن الزراعة تمثل القطاع الأكثر جذباً للاستثمار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا من بين 14 قطاعاً تم تقييمها يتبعها قطاع الاتصالات بنسبة 45%. من جهة أخرى يرى المستطلعون أن البيع بالتجزئة والتصنيع هما المجالان اللذان يوفران أقل عوائد حيث سجل قطاع التجزئة أدنى مستوى له عند نسبة 17٪ والتصنيع عند نسبة 27٪.





وبحسب الاستبيان فإن الشكل الأكثر تفضيلاً للاستثمار هو الدفع النقدي بنسبة 61٪ والسلع بنسبة 48٪ تليها صناديق التحوط المالي والأسهم الخاصة 42٪ ومن ثم السندات بنسبة 32٪ والأسهم بنسبة 24٪ وصناديق الاستثمار بنسبة 18٪.





وتشكل وفرة الموارد الطبيعية العامل الأكثر تأثيراً من الناحية الإيجابية على فرص الاستثمار قبل النمو الاقتصادي والتركيبة السكانية والأسواق المحلية والقوى العاملة الكبيرة منخفضة التكلفة والبيئة السياسية والاجتماعية بحسب الاستبيان.





وأوضحت نتائج الاستبيان التي شملت 10 دول في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية بأن غانا هي الوجهة الأكثر تفضيلاً للاستثمار وحظيت بحوالي 63٪ من آراء المشاركين تليها نيجيريا بنسبة وصلت إلى نحو 62٪ من المشاركين.





من جهة أخرى سجلت غانا أيضاً بالاشتراك مع رواندا درجات عالية باعتبارهما في صدارة الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء والتي تعتبر الأسهل في ممارسة الأعمال بالنسبة للمستثمرين الأجانب وكلاهما حصل على ما نسبته 53٪ في حين اعتبر المشاركون في الاستطلاع أن ساحل العاج والسنغال هما البلدان الأقل تفضيلاً لممارسة الأعمال التجارية؛ حيث سجلت كوت ديفوار نسبة 12٪ والسنغال نسبة 15٪.





وفيما يخص المعوقات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى منطقة جنوب الصحراء الأفريقية تبرز عوامل مختلفة منها غياب سياسات تنظيمية واضحة ومتسقة وذلك بنسبة 65% في حين أشار 61% من المشاركين إلى أن ضعف البنية التحتية هو أحد الأسباب المهمة في هذا المجال. ويبرز نقص العمالة الماهرة ذات المستوى العالي ضمن قائمة التحديات التي تؤثر سلباً على الاستثمار في أفريقيا وذلك بحسب آراء 33% من المشاركين في هذا الاستبيان.





وأظهر استبيان غرفة دبي ان وجود الأنظمة التجارية الشفافة والأطر القانونية يمكن أن يعطي دفعة قوية للعلاقات التجارية بين أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أكد 66٪ من المشاركين على أهمية هذه العوامل في حين أكد 61% من المشاركين على أن قطاعات مثل إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تمتلك أعلى معدلات فرص الاستثمار في مرحلة ما بعد الجائحة باعتبارهما ركيزتان أساسيتان في مرحلة الثورة الصناعية الرابعة تليهما تقنية "البلوك تشين" بنسبة 46% والطائرات بدون طيار بنسبة 27% والواقع الافتراضي بنسبة 25% وعلم الروبوتات بنسبة 23% والطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 22% وتقنية الواقع المعزز بنسبة 9%.





وسيتم تنظيم نسخة هذا العام من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" والتي تتميز بتغييرات جذرية وجوهرية تواكب المرحلة الحالية وتعكس في الوقت ذاته حرص الغرفة على تحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون تعزز من مكانة المنتدى ودوره الريادي في التعريف بالفرص التجارية المتاحة في القارة السمراء.





ويتكون برنامج المنتدى المكون من ثلاثة أقسام وهي برنامج الجلسات الحوارية التفاعلية المتخصصة تحت عنوان "رؤى المنتدى" والتي تستضيف كبار المتحدثين والمسؤولين وبرنامج التواصل الخاص بالمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والمتخصص بلقاءات الأعمال الثنائية بين المستثمرين ورجال الأعمال وبين المستثمرين من الجانبين لمناقشة فرص التعاون والشراكات المحتملة بالإضافة إلى برنامج "مركز الخبراء" الذي يوفر منصة معلومات استثمارية سريعة وموثوقة عن بلدان ودول أفريقيا.