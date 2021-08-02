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بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:54 م
جانب من اجتماع المحافظ مع المستثمرين
جانب من اجتماع المحافظ مع المستثمرين
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طرح ٣٥٦ فدانا جديدة، جنوب المحافظة، لتلبية طلبات المستثمرين، بعد أن تم إشغال أراضي المناطق الصناعية بنسبة ٩٩.٥% وأكثر من ١٣٥ مشروعا صناعيا متنوعا بين المشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مجلس إدارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والمستثمرين بالمنطقة وهيئة التنمية الصناعية.

وأضاف المحافظ أن الدولة تقدم كل التيسيرات والتسهيلات للمستثمرين الجادين وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إالى أن هذه التسهيلات خلقت جيلا جديدا من صغار المستثمرين والشباب الجادين.

وتابع أن الدولة ساهمت في إعانة الكثيرين الذين تعثرت مسيرتهم وعادوا للإنتاج مرة أخرى، وتمنح المحافظة مهلة ٣ سنوات للجادين من المتعثرين لإعادة توفيق أوضاعهم.

ومنح المحافظ خلال الاجتماع أحد المستثمرين مهلة عام يقوم بعدها بسداد باقي مستحقات الدولة من ثمن تملك أرض المصنع حتي لا تتوقف حركة الإنتاج، كما أشاد بأحد الشباب الذي اقتحم مجالا جديدا في إنتاج البخور والعطور بجنوب بورسعيد ويقوم حاليا بالتصدير للأسواق الخارجية والمحلية.
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين
بتسهيلات للجادين.. طرح 356 فدانًا جنوب بورسعيد للمستثمرين الصناعيين

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محافظ بورسعيد عادل الغضبان بورسعيد الصناعة أسواق خارجية

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