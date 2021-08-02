عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

كشفت مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم رمضان صبحي لاعب منتخب مصر الأولمبي إلى صفوفه في العام 2021 و2021.









ح يث تردد بقوة خلال الفترة الأخيرة، عن إمكانية رحيل رمضان صبحي إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









حيث أكد المصدر، أنه لا توجد أي اتصالات بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز لضم رمضان صبحي، خلال الفترة الحالية.









وتابع المصدر، أنه لا توجد أيضًا أي عروض رسمية لضم رمضان صبحي من أي نادٍ آخر حتي الآن، مؤكدًا أن بيراميدز سبق وأن اشتري صبحي بمبلغ كبير ولن يتم بيعه إلا إذا كان العرض يتجاوز قيمة العقد الذي دفعه الفريق السماوي.