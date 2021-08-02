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محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:59 م
جانب من اجتماع المحافظ مع المرشحين للدورة
جانب من اجتماع المحافظ مع المرشحين للدورة
فتح الله رضوان
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التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، العاملين المرشحين لحضور الدورة التدريبية بشأن برنامج تدريب وتأهيل كوادر التنمية المحلية الداعمة لمتخذى القرار "نواة التغيير"، ضمن برنامج الإصلاح الإدارى الشامل لتحقيق رؤية "مصر 2030".

يأتي ذلك لتشجيع الكوادر الشبابية لخوض التجارب التدريبية المؤهلة لبناء وتنمية الإنسان المصرى ورفع كفاءة العاملين بالمحليات والتي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد المحافظ ضرورة الاستفادة من البرامج المختلفة التي ستشملها الدورة التدريبية لنقل كل الخبرات المكتسبة لباقى العاملين بمختلف المصالح والمديريات والإدارات لتوسيع دائرة الإستفادة منها على الوجه الأكمل.

ولفت "عطية" إلى أن الهدف من مثل هذه البرامج التدريبية هو رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية بما يساهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.
محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية
محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية
محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية
محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية
محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية
محافظ أسوان يلتقى المرشحين لحضور الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر المحلية

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نواة التغيير محافظ اسوان دورة تدريبية الفجر اسوان

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