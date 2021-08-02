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صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد
الإثنين 02/أغسطس/2021 - 08:59 م
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه يوجد صراع شرس بين آرسنال الإنجليزي وأحد أندية البريميرليج على التعاقد مع النرويجي مارتن أوديجارد نجم ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكد
موقع Fichajes
الإسباني أن ليفربول الإنجليزي أبدى اهتمامه بضم أوديجارد في الميركاتو الصيفي
الحالي.
وأوضح
الموقع الإسباني أن ليفربول سيتنافس مع آرسنال من أجل الحصول على خدمات النجم
النرويجي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار
الموقع الإسباني إلى أن أوديجارد خاض الجزء الثاني من الموسم الماضي على سبيل
الإعارة في صفوف آرسنال.
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