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هل ستطلق مصر جرعة ثالثة من لقاح كورونا؟.. الصحة تجيب

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه تم إنتاج مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني المصنع في مصر، وهناك توجه لإنتاج نحو 40 مليون جرعة خلال السنة.

وأشارت "نهى"، خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن "سينوفاك" سيكون متاح للمصريين خلال أيام، مضيفة أن أفضل لقاح يمكن أن يحصل عليه المواطن هو اللقاح المتوفر، ويمكن الحصول عليه بأسرع وقت، لافتة إلى أن كل لقاحات كورونا تمنع الوفاة بنسبة 100%.

وأوضحت أن عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا اقترب من 6 مليون مواطن، متوقعة زيادة عدد الحاصلين على اللقاح الفترة المقبلة للاعتماد على الإنتاج المحلي.

وعن إقرار جرعة ثالثة من لقاح كورونا في مصر كجرعة تنشيطية، لفتت إلى أنه غير مطبق في مصر حتى الآن، حيث أنهم يستهدفون التوسع الأفقي أكثر، بحيث يتم تطعيم أكبر قدر من المواطنين. 

ونوهت أنه سيتم إطلاق الجرعة الثالثة من اللقاح في نطاق التجربة الإكلينيكية التي شاركت فيها مصر لدراسة أمر أكثر.

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