درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع عن معدلاتها الطبيعية، حيث تشهد مصر موجة حارة، كانت بدأت يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل أسبوع، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تستمر أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري بين 40 إلى 42 درجة مئوية، ومزيد من الاحترار على جنوب الصعيد، كما أن هناك هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.





وترتفع درجات الحرارة الصغرى ليلًا، وتزداد نسبة الرطوبة، لتسمح بتكون الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.





وعن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتهيأ الفرص لهطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر.





فيما يلي من سطور، تستعرض " الفجر " لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وحتى يوم الأحد 8 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.





ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.





وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.





كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، على فترات متقطعة.





واعتبارا من يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، حتى يوم السبت 7 أغسطس 2021، تتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 30% إلى 40%، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:





يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.





يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





يوم الخميس 5 أغسطس 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.





يوم الجمعة 6 أغسطس 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.





يوم السبت 7 أغسطس 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.





يوم الأحد 8 أغسطس 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.





نسب الرطوبة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 85%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 50% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.





- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 45% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.



