Advertisements

درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

الثلاثاء 03/أغسطس/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد عوده
Advertisements
تستمر درجات الحرارة في الارتفاع عن معدلاتها الطبيعية، حيث تشهد مصر موجة حارة، كانت بدأت يوم الثلاثاء الماضي، أي قبل أسبوع، ووفقا لبيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تستمر أجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء لتتراوح درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحري بين 40 إلى 42 درجة مئوية، ومزيد من الاحترار على جنوب الصعيد، كما أن هناك هدوء في سرعات الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وترتفع درجات الحرارة الصغرى ليلًا، وتزداد نسبة الرطوبة، لتسمح بتكون الشبورة المائية، خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وعن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الثلاثاء، يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تتهيأ الفرص لهطول أمطار خفيفة، بنسبة 30% تقريبًا، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وبخصوص حالة البحرين المتوسط والأحمر، فتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وتكون الرياح شمالية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين، بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى 1.75 متر.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وحتى يوم الأحد 8 أغسطس 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ويؤدي ارتفاع نسبة الرطوبة إلى زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات.

ويزيد التعرض المباشر لأشعة الشمس من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، على فترات متقطعة.

واعتبارا من يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، حتى يوم السبت 7 أغسطس 2021، تتهيأ فرص هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة 30% إلى 40%، تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، خلال تلك الفترة، على النحو التالي:

يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 40 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة.

يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.

يوم الخميس 5 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 43 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم الجمعة 6 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 35 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم السبت 7 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

يوم الأحد 8 أغسطس 2021:
- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، والسواحل الشمالية 34 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 37 درجة، وجنوب سيناء 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 42 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.

نسب الرطوبة المتوقعة خلال الأيام المقبلة
أما بالنسبة لمتوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال تلك الفترة، فتكون كما يلي:

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في القاهرة والوجه البحري بين 80% إلى 85%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في السواحل الشمالية بين 83% إلى 92%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 40% إلى 45%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب سيناء بين 50% إلى 60%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 30% إلى 35%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في شمال الصعيد بين 45% إلى 55%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 20% إلى 25%.

- تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلًا في جنوب الصعيد بين 30% إلى 35%، بينما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى نهارًا بين 10% إلى 15%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موجة حارة درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة حالة الطقس ارتفاع نسبة الرطوبة ارتفاع درجات الحرارة أجواء شديدة الحرارة

أخبار تهمك

درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المتوقعة.. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الأيام المقبلة

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

منذ ساعة

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة صادمة.. برشلونة يرحب ببيع نجمي الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 12 ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

آخر تطورات رحيل نجم برشلونة

منذ أقل من ساعة

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الموجة الحارة مستمرة.. تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تصل لـ43.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

تحذير جديد من موجة حارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين في يوم عرفة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:20 ص

انفراد.. الجزء الثاني من التسريب الصوتي لفضائح باسم يوسف الجنسية مع الفتيات

عاجل.. تعرف على موعد إعلان الأهلي عن صفقته الذهبية

11:54 م

عاجل.. الكشف عن الحقيقة الكاملة في أزمة عبد الرحمن مجدي واتهامه بالتحرش

12:42 ص

عاجل.. بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي المحتملة

06:59 ص

عاجل.. تامر حسني يعلن الصلح بين دياب ونصر محروس

03:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس