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عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، إن العملة الجديدة تضم خصائص تأمينية على أعلى مستوى.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الألوان الظاهرة في العملة الجديدة من خصائصها التأمينية، متابعًا: "بتحريك العملة الجديدة بزاوية 30 أو 40 تختلف الألوان، وألوان العملة تتغير في يد المواطن بزاوية معينة".

وأكد أنه من الصعب جدًا تزييف العملة الجديدة لأن تأمينها على أعلى مستوى، موضحًا أن العملات الورقية الحالية مستمرة بجانب العملات الحديثة.

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