محافظ الحرث يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة

تفقد محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي ورئيس بلدية المحافظة فهد بن جابر سويدي اليوم، عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.

وشملت الجولة عدداً من المواقع والمشروعات التنموية داخل المحافظة ومركز الخشل ومنتزه العين الحارة ، والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأوضح المحافظ أن الجولة جاءت بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.