Advertisements

محافظ الحرث يتفقد عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

 

تفقد محافظ الحرث مقعد بن محمد السبيعي ورئيس بلدية المحافظة فهد بن جابر سويدي اليوم، عدداً من المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي تشمل مختلف المرافق والمشروعات التنموية.

وشملت الجولة عدداً من المواقع والمشروعات التنموية داخل المحافظة ومركز الخشل ومنتزه العين الحارة ، والمشروعات التي يجري العمل على تنفيذها لتلبية احتياجات الأهالي والزوار.

وأوضح المحافظ أن الجولة جاءت بناءً على توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها بما يضمن تطوير وتنمية المحافظة وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الحرث

أخبار تهمك

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ ساعة و 25 دقيقة

إجراء عاجل من المترو بسبب ارتفاع درجات الحرارة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ ساعة و 18 دقيقة

نجم الأهلي على أعتاب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هزة أرضية تضرب مدينة السادس من أكتوبر بقوة 2.9 ريختر

منذ حوالي 8 ساعات

تحرك جديد من نجم بيراميدز لحسم انتقاله للزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية| نائب أمير جازان يواصل جولاته التفقدية بالمحافظات

نائب أمير جازان يبحث مع وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء

نائب أمير جازان يبحث مع وزير الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء بالمنطقة

نائب أمير جازان يوجه بسرعة إنجاز مشروع الطريق الساحلي

محافظ حفر الباطن يتفقد مراكز المحافظة

محافظ حفر الباطن يتفقد مراكز السلمانية والقلت والنظيم

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:59 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

08:06 م

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

06:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان