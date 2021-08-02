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روسيا تخصص 8 مليارات روبل لدعم الشركات المتضررة من كورونا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:49 م
بوابة الفجر
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تعتزم الحكومة الروسية تخصيص 8 مليارات روبل (حوالي 109 ملايين و800 ألف دولار) للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد والمنظمات الاجتماعية غير الهادفة للربح التي علقت أنشطتها مؤقتا في المناطق, التي جرى فيها تشديد الإجراءات التقييدية بسبب كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين - خلال اجتماع مع نواب رئيس الوزراء في الحكومة, وفق ما نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية اليوم الإثنين- "تواصل الحكومة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ولا يزال العديد من رواد الأعمال في مواقف صعبة", مؤكدا أنه يتم فرض قيود جديدة للعمل بشكل أكثر فعالية لمكافحة انتشار كورونا في البلاد.
وأشار ميشوستين إلى أنه من أجل مساعدة رواد الأعمال في تجاوز الفترة الصعبة, تخطط موسكو لتخصيص أموال إضافية لدعمهم.

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