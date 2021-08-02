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بلينكن: الرد على إيران بشأن الهجوم على ناقلة النفط "سيكون جماعيا"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
وكالات
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تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بـ"رد جماعي" مع حلفائها على إيران بعد هجوم أسفر عن سقوط قتيلين واستهدف ناقلة نفط يشغلها رجل أعمال أسرائيلي في بحر عمان.

 

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "نحن على اتصال وثيق وتنسيق مع المملكة المتحدة وإسرائيل ورومانيا ودول أخرى. وسيكون الرد جماعيا"، على الهجوم الذي نفت إيران أن تكون ضالعة فيه.

 

وكان بلينكن قد صرح أمس الأحد بأن واشنطن لا تشكك في أن إيران هي التي نفذت الهجوم على السفينة الإسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان"، متعهدا بـ "الرد المناسب".

 

هذا ودعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لاتخاذ إجراءات ضد طهران، وقال: "العدوان الإيراني في المنطقة بشكل عام وعلى الجبهة البحرية على وجه الخصوص، يتصاعد".

 

وكان الهجوم على ناقلة نفط تملكها إسرائيل قبالة سواحل عمان، يوم الخميس الماضي أدى إلى مقتل اثنين من طاقم السفينة، روماني وبريطاني.

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بلينكن الهجوم على ناقلة

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