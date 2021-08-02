سيدة المنوفية التي زارها رئيس الوزراء: "ربنا يخليلنا السيسي"

قالت ليلي عبد الهادي، سيدة المنوفية التي زارها رئيس الوزراء خلال تفقده مشروعات "حياة كريمة"، أمس الأحد، إنها تبلغ من العمر 70 عامًا، وزوجها متوفي ولا تعمل وتقيم في المنزل.



وأضافت "ليلى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنها تحصل على معاش 900 جنيه، وتتمنى بناء منزلها القديم الذي تقيم به، موضحة أنها لم تطلب أي طلب من رئيس الوزراء خلال زيارته لها.



ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "ربنا يخليه ويبارك لنا فيه ويطول لنا في عمره ويخليه لمصر وشعبها"، متعهدة بعمل عزومة لفريق عمل برنامج "dmc" تعد لهم خلاله "وجبة بط" عقب ترميم وتأهيل منزلها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

