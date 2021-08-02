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البنك المركزي يكشف الهدف من العملات البلاستيكية الجديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:24 م
العملات البلاستيكية الجديدة
العملات البلاستيكية الجديدة
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، إن الهدف من العملات البلاستيكية الجديدة حماية العملة الوطنية، لافتًا إلى أن الورقية مصنوعة من ورق من القطن سريع الاتساخ.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم في البنك المركزي يدرسون تغيير العملة الوطنية منذ 4 سنوات، لافتًا إلى أن المطبعة الجديدة للعملات تضاهي المطابع العالمية بأحدث التكنولوجيا، وستستخدم لطباعة للعملة المصرية، ولدول المنطقة.

وأشار إلى أن السعودية تطبع عملاتها في الخارج؛ لأنها لا تمتلك الماكينات الحديثة، وأن البنوك المركزية في العالم تبحث عن الأمان في عملاتها.

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على مسئوليتي العملات الجديدة العملات البلاستيكية الجديدة البنك المركزي احمد موسى

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