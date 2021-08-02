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وكيل البنك المركزي يكشف موقف العملات الورقية الحالية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:28 م
البنك المركزي
البنك المركزي
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، إنهم بدأوا بالفئات الحالية للعملات الجديدة لرصد ردود أفعال المواطنين.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنهم سيبدأون بالعملة المصنوعة من البوليمر من فئة الـ10 جنيه ثم العملة فئة 20 جنيه.

وأكد أن العملة الجديدة لا بد أن تواكب القياسات العالمية، لافتًا إلى أن العملات الورقية الحالية سارية في التعامل، وأنه لم يتم الانتهاء من التصميمات النهائية لشكل العملات الجديدة.

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