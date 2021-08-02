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أولمبياد طوكيو.. مواجهة نارية بين البرازيل والمكسيك بنصف النهائي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
وكالات
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يلتقي منتخبا البرازيل والمكسيك في نصف نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، في مباراة تسودها أجواء الثأر من جانب "السيليساو" وذلك بعد الخسارة في نهائي منافسات دورة لندن 2012، ولكنها ستواجه فريقاً نجح في إبهار الكثيرين منذ بداية البطولة، خاصة بعد إحراز 15 هدفاً حتى الآن.

وقد يكون هجوم المكسيك الكاسح سلاحاً ذي حدين أمام البرازيل، وهو ما ظهر خلال مباريات "راقصي السامبا" في البطولة، الذين عانوا في كل المباريات التي اعتمد فيها المنافس على الدفاع وتأمين الخطوط وتضييق المساحات، بينما فازت بسهولة على المنتخب الألماني بنتيجة 4-2، بعد أن بادلها الهجمات وفتح خطوطه بحثاً عن الفوز والوصول إلى دفاعات حامل اللقب.

ويفضل نجم المنتخب البرازيلي ريتشاليسون، هداف البطولة بخمسة أهداف، المنتخبات التي تترك مساحات في الخلف، لينجح في هز شباك ألمانيا بثلاثية، قبل أن يضيف هدفين في مرمى السعودية، وهو ما سيجعله مصدر الخطورة الأول على الدفاع المكسيكي في نصف النهائي.

أما المكسيك فتصل إلى قبل النهائي في أفضل مستوياتها، بعد الفوز على كوريا الشمالية بستة أهداف من أصل 10 تسديدات على مرمى الخصم فقط، بينما يواصل الحارس المخضرم فرانسيسكو أوتشوا تألقه في حراسة المرمى، ليعطي منتخب "التريكولور" فرصة من أجل التنافس على مقعد في المباراة النهائية ويضمن ميدالية لبلاده في المنافسات الأوليمبية.

وستكون هذه هي المواجهة الأوليمبية الثانية بين البرازيل والمكسيك، بعد تاريخ طويل من المواجهات على صعيد المنتخب الأول ومنافسات الكبار.

 وكانت المباراة الأولى بين المنتخبين الأوليمبيين في منافسات دورة ألعاب لندن عام 2012، وفازت فيها المكسيك بهدفين مقابل واحد، في مباراة شهدت تألق المهاجم أوريبي بيرالتا الذي أحرز هدفين وقتها، بينما جاء هدف البرازيل الوحيد عن طريق هالك.

وسيغيب عن المكسيك في المباراة الظهير الأيسر خورخي سانشيز، بسبب تراكم البطاقات، في اللقاء الذي يسعى خلاله منتخب "التريكولور" لإعادة البسمة إلى جماهير بلاده، بعد خسارة المنتخب الأول لنهائي الكأس الذهبية أمام الولايات المتحدة.

التشكيل المتوقع لمنتخب المكسيك:

حراسة المرمى: أوتشوا.
الدفاع: فلاديمير لورونا - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس أنغولو.
الوسط: خوسيه إيسكيبيل - لويس رومو - فرانسيسكو كوردوبا.
الهجوم: هنري مارتن - أليكسيس فيجا - أوريل انتونا.

تشكيلة البرازيل المتوقعة:
حراسة المرمى: سانتوس.
الدفاع: نينو - دييغو كارلوس - جويرمي أرانا - داني ألفيس.
الوسط: برونو غيمارايش - أنتوني - كلادينيو - دوغلاس لويز
الهجوم: ريتشاليسون - ماتيوس كونيا. 

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بنصف النهائي الاولمبي أولمبياد طوكيو

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