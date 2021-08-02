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سهر الصايغ تتألق بفستان هادئ في أحدث ظهور

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:29 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة سهر الصايغ في أحدث ظهور لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "الصايغ" بإطلالة هادئة حيث ارتدت فستان طويل باللون الـ "بيبي بلو"، وتفاعل معها الجمهور من خلال خاصية التعيلقات معبرين عن إعجابهم بإطلالتها.

وآخر أعمال الفنانة سهر الصايغ مسلسل «الطاووس»، والذي عرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي، من بطولة بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني.

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