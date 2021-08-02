موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة في الدوري المصري الممتاز

يستأنف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، التدريبات الجماعية مساء اليوم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة ببطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الزمالك ضد غزل المحلة بالدوري

ويسعى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لتحقيق الفوز على غزل المحلة لمواصلة تصدر ترتيب بطولة الدوري المصري.

و من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك و غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري في تمام الساعة السابعة من مساء 7 أغسطس الجاري على أرضية ملعب ستاد الإسكندرية.

و تنقل مواجهة الزمالك ضد غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين ببطولة الدوري المصري حصريا عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

و يعتلي الفارس الأبيض قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 61 نقطة من 27 مباراة خاضها الفارس الأبيض في المسابقة المحلية.