بإطلالة صيفية.. ليلي أحمد زاهر تبهر جمهورها

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ظهرت "ليلي " بإطلالة صيفية أنيقة وهي ترتدي كيمونو باللون اللبني،وقبعة باللون البيج،نظارة شمس سوداء مما أثار إعجاب جمهورها.





الجدير بالذكر أن آخر أعمال ليلى أحمد زاهر مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من هشام جمال،وليلى أحمد زاهر، شيماء سيف،وعمرو وهبة ودلال عبد العزيز.





