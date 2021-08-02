مدير التمويل الإفريقية: تحقيق مصر لمعدل نمو إيجابي رغم كورونا يعكس كفاءة الحكومة



وأضاف "زوبايرو"، خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم الاثنين، أننا نريد أن نوقف تصدير المواد الخام من إفريقيا وتصنيعها داخل القارة قبل التصدير، معربًا عن تطلعه للتعاون مع مصر في كافة المجالات.





وتابع أن مصر قامت بآداء متميز رغم ازمة كورونا، وكانت واحدة من أسرع الدول في معدل النمو خلال عام 2020، وحققت معدل نمو أفضل من الصين، والاستثمارات التي قدمتها مصر في البنية التحتية سر نجاحها رغم أزمة كورونا.





وأكد أن مصر تعتمد بشكل أساسي على السياحة، و10% من القوى العاملة تعمل بهذا القطاع، وقد حافظت مصر على معدل النمو رغم توقف السياحة بما يعكس كفاءة الحكومة.

قال إسماعيل زوبايرو، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، إننا المؤسسة تركز على العمل في مشروعات البنية التحتية، وتركز على العمل مع الحكومات والقطاع الخاص لتحويل الأفكار والفرص وتمويلها.