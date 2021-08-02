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ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن ريال مدريد الإسباني يحاول التخلص من نجم الفريق الصربي لوكا يوفيتش في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لأنه لا يحظى بثقة المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأفادت صحيفة ABC البريطانية بأن ريال مدريد حدد مبلغ 40 مليون يورو مقابل الاستغناء عن يوفيتش.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن يوفيتش انتقل إلى ريال مدريد في عام 2019 قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 63 مليون يورو وخاض النجم الصربي مع الملكي حتى الآن 32 مباراة وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن يوفيتش البالغ من العمر 23 عاماً خاض النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفوف فرانكفورت.

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