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من صمّم العملات البلاستيكية الجديدة؟ البنك المركزي يجيب

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:31 م
العملات البلاستيكية الجديدة
العملات البلاستيكية الجديدة
أمنية فوزي
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قال المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع دار طباعة النقد، إن تصميم العملات البلاستيكية الجديدة تصميم عالمي مع الاختيار المحلي، متابعًا: "اشتركنا مع بيوت خبرة عالمية من أجل تصميم العملات الجديدة".

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن محافظ البنك المركزي سيعلن في مؤتمر صحفي عن بيوت الخبرة الذي اشتركوا معه.

وكشف عن أن العملة الجديدة لا تتأثر بالمياه أو التداول وعمرها الافتراضي أعلى ولا تنقل الأمراض وتقاوم التزييف، مؤكدًا أنها نقلة حضارية، لافتًا إلى أن هناك 50 مطبعة للنقود في العالم.

وأشار إلى أن من الوارد طباعة فئات أخرى من العملات الجديدة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن العملة الجديدة عليها 15 طبقة من الألوان، منوهًا بأنهم لم يصلوا إلى التصميم النهائي لفئة الـ 20 جنيه، وأن تكلفة العملة الجديدة أعلى من العملة الورقية، ولكنها تحافظ على صحة الإنسان، وأكثر أمانًا.

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