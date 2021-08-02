"مش بلاستيك".. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة عن العملات الجديدة

كشفت الخبيرة المصرفية الدكتورة بسنت فهمي، تفاصيل جديدة عن العملات الجديدة قبل طرحها في الأسواق.



وقالت "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تحت الشمس"، الذي يقدمه الإعلامي معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، إن هذه العملات ليست بلاستيكية، لكنها تُصنع من مادة البوليمر، وهذه المادة هي البلاستيكية.



وبررت سبب تغيير العملة الورقية بأن الطباعة القديمة غالية، موضحة: "كنا نصنعها من القطن تقريبا، ودي غالية ومش بتستحمل وبتبوظ بسرعة، وأغلب دول العالم حاليا تصنع نقودها من البوليمر".



تابعت: "أؤكد مرة ثانية أن العملات الجديدة ليست بلاستيكية، ملمسها زي العملة العادية الحالية، لكنها أرخص في الطباعة".

