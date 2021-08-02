Advertisements

دبلة مكتوبة عليها اسمها.. حب رشدي أباظة لـ ماجدة الصباحي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:35 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير رشدي أباظة، الملقب بـ" دنجوان السينما المصرية"، جسد عددًا كبيرًا من الأدوار المختلفة والمتنوعة والتي تعد من أهم أفلام السينما.

كان يحمل رشدي أباظة، عاطفة حقيقية للفنانة ماجدة الصباحي، التي عرفها عن قرب أثناء تصويره لفيلم "المراهقات"، وتمنى أن يتزوجها ولكن فوجئ بأن إيهاب نافع تقدم لخطبتها.

ووجدت "قسمت" في مقتنيات والدها رشدي أباظة، بعد رحيله دبلة مكتوبًا عليها ماجدة.

وصفته ابنته قسمت، في حوار صحفي أجرته منذ عدة سنوات مع مجلة "سيدتي"، مؤكدة أن العلاقات العاطفية لـ "دنجوان السينما المصرية" كانت كثيرة جدًا، فهو رشدي أباظة الذي تعتبره كثير من الفتيات والنساء إلى يومنا هذا رمز للرجل الشرقي الذي تحلمن به.

أخبار تهمك

الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ أقل من نصف ساعة

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 5 ساعات

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ ساعتين و 28 دقيقة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

منذ أقل من ساعتين

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

10:00 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس