دبلة مكتوبة عليها اسمها.. حب رشدي أباظة لـ ماجدة الصباحي



تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير رشدي أباظة، الملقب بـ" دنجوان السينما المصرية"، جسد عددًا كبيرًا من الأدوار المختلفة والمتنوعة والتي تعد من أهم أفلام السينما.



كان يحمل رشدي أباظة، عاطفة حقيقية للفنانة ماجدة الصباحي، التي عرفها عن قرب أثناء تصويره لفيلم "المراهقات"، وتمنى أن يتزوجها ولكن فوجئ بأن إيهاب نافع تقدم لخطبتها.



ووجدت "قسمت" في مقتنيات والدها رشدي أباظة، بعد رحيله دبلة مكتوبًا عليها ماجدة.



وصفته ابنته قسمت، في حوار صحفي أجرته منذ عدة سنوات مع مجلة "سيدتي"، مؤكدة أن العلاقات العاطفية لـ "دنجوان السينما المصرية" كانت كثيرة جدًا، فهو رشدي أباظة الذي تعتبره كثير من الفتيات والنساء إلى يومنا هذا رمز للرجل الشرقي الذي تحلمن به.

