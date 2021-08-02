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أنغام تروج لحفلها بمسرح المنارة 27 أغسطس

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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روجت المطربة أنغام، لحفلها الغنائي المقبل والمقرر إقامته على مسرح المنارة، يوم 27 أغسطس.

وشارك "أنغام" فيديو تشويقي للحفل، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت قائله: "حفلة #أنغام على مسرح المنارة في حفلات صيف ٢٠٢١، يوم الجمعة ٢٧ أغسطس ".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "أنا بعته كتير" التي طرحتها على يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.

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