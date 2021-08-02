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البنك المركزي يصدر بيان حول الصور المتداولة لنقود "البوليمر" (صور)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:58 م
البنك المركزي
البنك المركزي
الفجر الاقتصادي
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أكد البنك المركزي المصري أن الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من (البوليمر) فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيها، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.

وقال البنك المركزي - في بيان اليوم - إنه بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة أوضح البنك المركزي أنها ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعة، لكنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالميا كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو اثنان من الألوان المدرجة في العلامة المائية؛ بما يجعل تزويرها أمرا شديد الصعوبة.

وأوضح أن العملات الجديدة تصنع من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

وفيما يتعلق بعوامل الآمان، أكد البنك المركزي أن العملات الجديدة تتوافق مع أعلى معايير الآمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم؛ مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.

وجدد البنك المركزي تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.
البنك المركزي يصدر بيان حول الصور المتداولة لنقود البوليمر (صور)
البنك المركزي يصدر بيان حول الصور المتداولة لنقود البوليمر (صور)
البنك المركزي يصدر بيان حول الصور المتداولة لنقود البوليمر (صور)
البنك المركزي يصدر بيان حول الصور المتداولة لنقود البوليمر (صور)

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