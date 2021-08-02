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محمد هنيدي يكشف حقيقة وجود جزء ثاني لـ "صعيدي في الجامعة الأمريكية"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمد هنيدي عن حقيقة العمل على جزء ثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وقال "هنيدي" من خلال لايف له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اتكلمنا كتير في الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية بس لسه مفيش جديد".

وتحدث محمد هنيدي عن فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" قائلا أنه يسرد تفاصيل حياة المدرس المصري المختلف.

وشارك محمد هندي مؤخرا في فيلم "الإنس والنمس" والمقرر عرضه في الفترة المقبلة.

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