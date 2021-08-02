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"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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نظمت اليوم الاثنين الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية حفل تكريم قنصل المملكة العربية السعودية السفير يوسف بن صالح القهرة بمناسبة انتهاء خدمة سعادته كقنصل للمملكة.

شهد التكريم رئيس الغرفة أحمد الوكيل، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام الغرف التجارية والصناعية العربية وعدد أعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة "غرفة الإسكندرية".

من ناحيته أوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خلال كلمته، أن العلاقة بين مصر والسعودية تشهد تطورًا ملحوظ لم يحدث من قبل، والمحافظة تسعد بوجود قنصلية للسعودية على أراضيها.

وأضاف أن السفير يوسف بن صالح القهرة خلال فترة عمله اهتم بشكل كبير بالاستثمارات السعودية في الإسكندرية، كما كان يعمل بنشاط دائم، ولذلك نقدم له اليوم شكر خاص، لجهوده التي بُذلت خلال السنوات الماضية.

وأوضح الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، وأمين عام الغرف التجارية والصناعية العربية، أن "غرفة الإسكندرية" تمثل نموذج لمجتمع الأعمال نفتخر به، كما وجه الشكر لقنصل المملكة العربية السعودية السفير يوسف بن صالح القهرة على مجهوداته خلال فترة عمله.

في ذات السياق أوضح رئيس "غرفة الإسكندرية" أحمد الوكيل، أن السفير يوسف بن صالح القهرة قدم الكثير خلال فترة عمله، خاصة خلال جائحة كورونا، فهو دائمًا مشارك ومتعاون، واليوم يعد رسالة حب وتقدير له على ما قدمه خلال فترة عمله.

من ناحيته، أكد السفير يوسف بن صالح القهرة خلال كلمته أنه بدأ عمله وكان هدفه تقديم صورة مشرفة لبلاده، وتقديم كافة المساعدات للمواطنين السعوديين المقيمين وغير المقيمين بمصر، كما كان هدفه بناء علاقات متميزة مع مسؤولي محافظة الإسكندرية، كما أكد أنه كان يعتقد أن المهمة صعبة وشاقة ولكن ما حدث عكس ما كان يتوقع، فوجد كل تعاون ودعم من المسؤولين كافة بالمحافظة، وفي نهاية الحفل، قدم عدد من الحضور دروع التكريم والتقدير، إلى سعادة السفير يوسف بن صالح القهرة.
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر
"غرفة الإسكندرية".. تكرم قنصل السعودية عقب انتهاء فترته بمصر

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