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صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يكثف نادي الزمالك من محاولاته من أجل الحصول على خدمات حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء حصلوا على وعد من حسام حسن بشأن عدم اللعب سوى للزمالك، ورفض محاولات بيراميدز للحصول على خدماته مهما كانت الإغراءات المالية.


وتابع المصدر، أن الزمالك نجح في حسم اتفاقه مع حسام حسن على جميع الأمور المالية، ويتبقى إقناع فرج عامر، رئيس سموحة، بحسم المفاوضات وإنهاء الصفقة رغم الشروط التعجيزية التى حددها رئيس فريق سموحة.


حيث طلب الحصول على 40 مليون جنيه، أو الحصول على 20 مليون جنيه ومصطفى فتحي، من أجل الاستغناء عن مصطفى فتحي.


ويضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حسام حسن على رأس قائمة المطلوبين لتدعيم الخط الأمامي بعد فشل المفاوضات مع المحترف الكونغولي بن مالانجو.

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