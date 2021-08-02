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لأول مرة.. محمد هنيدي يكشف عن دوره في فيلم "الإنس والنمس"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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كشف الفنان محمد هنيدي، تفاصيل مشاركته في فيلم "الإنس والنمس"، والمقرر طرحه قريبا بدور عرض السينمات.

وقال "هنيدي" من خلال أول لايف له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه يجسد دور الإنس في العمل وليس النمس.

وتحدث "هنيدي" عن فيلم "رمضان مبروك أبو العملين حمودة" قائلا: "الفيلم مستوحى من المدرس المصري المختلف، الذى يحمل الكثير من المواصفات".

فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

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