Advertisements

توفيق: نجري عمليات تطهير في مجالس الإدارات.. ونتعرض لـ"ضرب تحت الحزام"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:05 م
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
هشام توفيق وزير قطاع الأعمال
أمنية فوزي
Advertisements
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سعيد بما وصلت إليه خطط التطوير في القطاع، لافتًا إلى أنهم واجهوا صعوبة شديدة في البداية من أجل إحداث التغيير؛ لأن هناك مفاهيم مستقرة عند الشعب والعاملين في القطاع، بحسب قوله.

وأكد "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لديه القدرة على الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، متابعًا: "نتعرض لضرب تحت الحزام ولكننا قادرين على التصدي لتلك المحاولات".

وأضاف أنهم يقومون بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارات، وأن العاملون أصبح لديهم ممثل في مجلس الإدارة، وهو من ينقل صوتهم للإدارة ومطالبهم، متابعًا: "لأول مرة يكون لدينا مجموعة جديدة بآراء مختلفة لديم رغبة في تغيير الأمر الواقع".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزي قطاع الاعمال هشام توفيق مجالس الادارات قطاع الاعمال الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ نصف ساعة

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ نصف ساعة

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ ساعتين و 31 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدير إدارة المرور يوجه بتنفيذ القانون وضبط المخالفين "صور"

أبرز وأهم أخبار اليوم الجمعة 4-1-2019 في محافظة القليوبية

توفيق عكاشة: المصريون بعد 2014 عادوا "جمهور كنبة"

"المرور" يعلن عن موعد بدء الرصد الآلي لربط الحزام والهاتف في نجران

"شباب العمال": اهتمام السيسي بمصالح العمالة بث في نفوسنا الأمل

خبير اقتصادي: الشراكة بين "الخاص والعام" مظلة حماية لكلاهما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس