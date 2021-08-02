توفيق: نجري عمليات تطهير في مجالس الإدارات.. ونتعرض لـ"ضرب تحت الحزام"

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سعيد بما وصلت إليه خطط التطوير في القطاع، لافتًا إلى أنهم واجهوا صعوبة شديدة في البداية من أجل إحداث التغيير؛ لأن هناك مفاهيم مستقرة عند الشعب والعاملين في القطاع، بحسب قوله.



وأكد "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لديه القدرة على الرد على كل المزاعم وحملات التشكيك، متابعًا: "نتعرض لضرب تحت الحزام ولكننا قادرين على التصدي لتلك المحاولات".



وأضاف أنهم يقومون بعمليات تطهير على مستوى مجالس الإدارات، وأن العاملون أصبح لديهم ممثل في مجلس الإدارة، وهو من ينقل صوتهم للإدارة ومطالبهم، متابعًا: "لأول مرة يكون لدينا مجموعة جديدة بآراء مختلفة لديم رغبة في تغيير الأمر الواقع".

