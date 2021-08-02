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محلل سوداني: لهذا السبب وافقت إثيوبيا بوساطة جزائرية بملف السد (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:05 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال شوقي عبدالعظيم، المحلل السياسي السوداني، إن تصريح السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بشأن أن أديس أبابا لن توقع على أي اتفاقية تقيد استخدامها لمياه النيل تصريح غريب، واختلاف التصريحات الإثيوبية وتضاربها مقصودة وتستهدف ضياع الوقت، واختارت الجزائر لتقوم بدور الوساطة لتظهر أن هناك اصطفاف عربي ضد اصطفاف إفريقي.

وأشار "عبدالعظيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، إلى أن إثيوبيا تشتري الوقت فقط، حتى يصبح ملف السد الإثيوبي مرتبك لكل المتعاملين به، وقد قبل السودان بالوساطة الجزائرية لإثبات أن إثيوبيا ستتراجع، متابعا: "السودان ينتظر ماذا ستفعل إثيوبيا.. و10 سنوات من التفاوض كافية".

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