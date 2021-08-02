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محمد هنيدي ينافس رونالدو ويرد على مقارنته بشيكابالا

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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التقى الفنان محمد هنيدي بجمهوره، من خلال لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال "هنيدي" ردا على أحد متابعيه والذي قال له: "مفكرتش تنافس رونالدو"، ليرد قائلا: "فكرت بس مفيش وقت والله، وعلشان كريستيانو رونالدو ميقفش يعني ومرضتش أنكد عليه".

ورد على مقارنته بشيكابالا قائلا: "شيكابالا مش هيجي حد زي، بس هو عارف بردو أنى لاعيب".

وشارك محمد هنيدي مؤخرا في فيلم "الإنس والنمس" مع عدد من الفنانين منهم منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

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