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في حوار مع ميرفت أمين.. رشدي أباظة يكشف عن رأيه في عدم استمرار زواج الفنانين

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير رشدي أباظة، وهو فارس أحلام الكثير من الفتيات، بوسامته وامتلاكه لكاريزما مميزة، أطلق عليه النقاد والجمهور "دنجوان السينما المصرية".

في حوار للفنان رشدي أباظة، ببرنامج "سينما القاهرة" مع الفنانة ميرفت أمين، يكشف عن رأيه في عدم استمرار زواج الفنانين في نفس الوقت الذي كان متزوجًا من الفنانة سامية جمال.

وقال رشدي أباظة: "الفنان زي أي إنسان في الشارع، هبة التمثيل مش هي اللي بتضغى على الإنسان، التمثيل حاجة وحياة الإنسان حاجة تانية خالص".

وأضاف: "الجواز في نظري عبارة عن ورقة يانصيب، بيقولوا في الأمثال إن ربنا خلق لكل واحد واحدة فين هي ومين منعرفش، الفنان والفنانة أي دوافع تخلي بيبقى فيه فشل ممكن يحصل سواء كانوا فنانين أو ناس عاديين".

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