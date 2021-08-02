Advertisements

وزير قطاع الأعمال: "ما يمكن إحرازه في عام أنجزته في شهرين"

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن ما يمكن انجازه في عام استطاع انجازه خلال شهرين، متابعًا: "نسعى لإرساء القواعد، ولدينا مجالس إدارات وإدارات تنفيذية مسؤولة وسيتم محاسبتهم".

وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التسويق في شركات قطاع الأعمال لم يكن له وضعه في الماضي، وكان هناك خلط مع البيع.

وأشار إلى أنهم أنشأوا شركة للتسويق والبيع تتولى إصدار أوامر التشغيل وتوزع الاختصاص للشركات ليتمكنوا من اتصنيع بكفاءة، لافتًا إلى أن الاستثمار في الماضي كان يعتمد على أن كل شركة تستثمر كما تشاء.

وأوضح أنه لا يوجد بيع أو توسع إلا بعد العرض على لجنة الاستثمار المركزية، متابعًا: "لدينا 63 شركة وعملنا على نظام ميكنة لاتخاذ القرار وربط الشركات ببعضها ليتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر الكومة مصر قطاع الاعمال انجازات قطاع الاعمال الحكومة المصرية

أخبار تهمك

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعتين

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ نصف ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ نصف ساعة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

"AgriMisr" أول منصة إلكترونية لخدمات الاستثمار الزراعي في مصر

تعيين العتيق رئيسا تنفيذياً لـ "صندوق الصناديق"

وزير قطاع الأعمال: إعادة هيكلة كاملة لشركة "مصر للسياحة"

قطاع الأعمال والاستثمار توقعان بروتوكول تعاون بشأن الكتالوج الإلكتروني

محمد موسى: شركات قطاع الأعمال حققت إنجازات تاريخية (فيديو)

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 28-2-2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:00 م

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس