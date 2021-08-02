وزير قطاع الأعمال: "ما يمكن إحرازه في عام أنجزته في شهرين"

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن ما يمكن انجازه في عام استطاع انجازه خلال شهرين، متابعًا: "نسعى لإرساء القواعد، ولدينا مجالس إدارات وإدارات تنفيذية مسؤولة وسيتم محاسبتهم".



وأضاف "توفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن التسويق في شركات قطاع الأعمال لم يكن له وضعه في الماضي، وكان هناك خلط مع البيع.



وأشار إلى أنهم أنشأوا شركة للتسويق والبيع تتولى إصدار أوامر التشغيل وتوزع الاختصاص للشركات ليتمكنوا من اتصنيع بكفاءة، لافتًا إلى أن الاستثمار في الماضي كان يعتمد على أن كل شركة تستثمر كما تشاء.



وأوضح أنه لا يوجد بيع أو توسع إلا بعد العرض على لجنة الاستثمار المركزية، متابعًا: "لدينا 63 شركة وعملنا على نظام ميكنة لاتخاذ القرار وربط الشركات ببعضها ليتمكن صانع القرار من اتخاذ القرار المناسب".

