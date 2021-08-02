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"البترول" تفتح باب التسجيل لبرنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات والأصول

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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في إطار مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية عن فتح باب التسجيل فى برنامج بناء القدرات لفرق سلامة العمليات وتكامل الأصول "الدورة الثانية"

يأتي إطلاق البرنامج استثماراً للنجاح الذى حققه فى دورته الأولى و في ظل التزام قطاع البترول والثروة المعدنية بتطوير القدرات والإمكانيات الخاصة بتعزيز إدارة سلامة العمليات وتكامل الأصول في مختلف الأنشطة التابعة لوزارة البترول للحفاظ على سلامة العنصر البشرى والبيئة والاستثمارات

تنطلق الدورة الثانية تحت شعار ترسيخ التغيير مستهدفة الكوادر الشابة المسئولة عن التطبيق الفعلى داخل مواقع العمل المختلفة مع إضافة مجال تكامل الأصول لبرنامج بناء القدرات وذلك طبقا لشروط التقديم التالية:

أن يكون المتقدم من العاملين الدائمين بقطاع البترول
سن المتقدم من 28 عاماً إلى 35 عاماً في موعد التقديم المعلن
أن يكون المتقدم من الحاصلين على مؤهل عالي في التخصصات التالية: الهندسة، العلوم
أن يكون المتقدم من العاملين بإحدى المجالات التالية: السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، العمليات، الإنتاج، التفتيش الهندسي، التخطيط والمشروعات، الصيانة، تكامل الأصول
إجادة اللغة الإنجليزية
الا يكون المتقدم من خريجي الدفعة الأولى من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة أو برنامج بناء القدرات لفرق السلامة والصحة المهنية

سوف يكون التقديم للبرنامج عبر بوابة تواصل قطاع البترول المصرى تعظيما لمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية كما سيتم اجراء كل مراحل التقييم الكترونيا باستخدام أساليب تقييم حديثة خلال مراحل متعددة تضمن الوصول الى أفضل المتقدمين

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