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الخارجية الأمريكية: تصريحات السفير الروسي حول تأشيرات الدبلوماسيين غير دقيقة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن توصيف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف "غير دقيق"، في ما يتعلق بـ24 دبلوماسيا روسيا أوشكت صلاحية تأشيراتهم على الانتهاء.

 

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن "الدبلوماسيين الروس يمكنهم التقدم بطلبات تمديد تأشيراتهم على أن تتم مراجعة الطلبات كلا حالة على حدة".

 

وسلمت السلطات الأمريكية في وقت سابق اليوم، قائمة للجانب الروس بـ24 دبلوماسيا روسيا يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة حتى الـ3 من سبتمبر المقبل بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم، حسب ما أكده السفير الروسي لدى واشنطن.

 

وقال أنطونوف في تصريحات لمجلة "National Unterest": "تلقينا قائمة بـ24 دبلوماسيا يتوقع أن يغادروا البلاد حتى 3 سبتمبر 2021".

 

وأضاف: "معظم هؤلاء الدبلوماسيين سيغادرون الولايات المتحدة بدون استبدالهم بدبلوماسيين آخرين، لأن واشنطن أقدمت على تشديد إجراءات إصدار التأشيرات بصورة مفاجئة".

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