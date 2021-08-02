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الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
على خلاف
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حسم مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، موقفهم من الموافقة على عرض بيراميدز لبيع محمد عواد في الميركاتو الصيفي المقبل.

 

عرض بيراميدز لضم محمد عواد

 

و أبدى مسؤولو بيراميدز رغبتهم في الفترة الأخيرة للحصول على خدمات محمد عواد حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

و يسعى مسؤولو القلعة السماوية للحصول على خدمات محمد عواد لتعويض غياب أحمد الشناوي الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي بالفترة الأخيرة.

 

من جانبه أكد مصدر بنادي بيراميدز أن عواد دخل حسابات مسؤولي القلعة السماوية بقوة لضمه موضحاً أن مسؤولي اللجنة المؤقتة سيحسموا مصير الصفقة بشكل نهائى عقب نهاية الموسم.

 

وأتم المصدر أن هناك رغبة قوية لدى الزمالك للتعاقد مع بعض لاعبى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، وبالتالى قد تحدث صفقة تبادلية كبرى في الميركاتو الصيفي المقبل.

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