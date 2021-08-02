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الاستحواذات والاندماجات تدفع الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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 أغلقت الأسهم الأوروبية عند ذروة جديدة اليوم الاثنين بدعم من موجة من الاستحواذات والاندماجات وأرباح قوية من بضع شركات في القطاع المالي، وهو ما ساعد السوق في تسجيل بداية قوية لشهر أغسطس.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.6% ليسجل مستوى إغلاق قياسيا عند 464.45 نقطة، وجاء قطاعا التجزئة والتكنولوجيا في مقدمة الرابحين.


وقفز سهم ميجيت البريطانية لهندسة الطيران 56.7% ليأتي كأكبر الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس 600، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا بعد أن قالت شركة باركر هانيفين الصناعية

الأميركية إنها ستشتري منافستها بالمملكة المتحدة في صفقة بقيمة 8.76 مليار دولار.

ومن بين أكثر من نصف الشركات المدرجة في المؤشر ستوكس 600 التي أعلنت حتى الآن عن نتائج الربع الثاني، سجلت 67% منها أرباحا فاقت التوقعات، بحسب بيانات رفينيتيف.

وساعدت أجواء التفاؤل التي تحيط بأرباح الشركات الأوروبية وإعادة فتح الاقتصادات المؤشر ستوكس 600 القياسي في إنهاء شهر يوليو على سادس مكاسب شهرية على التوالي، على الرغم من القلق بشأن التضخم وقفرة في الإصابات بفيروس كورونا في آسيا وحملة تنظيمية واسعة في الصين.

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