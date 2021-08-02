قطاع الأعمال: 8 مليار مديونية حديد وصلب حلوان.. وماضون في التصفية

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الدخيلة للحديد والصلب تكبدت خسائر كبيرة خلال العام الماضي.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد "استثمرنا ٨٠٠ مليون جنيه في شركة الدلتا للصلب لإنتاج حديد التسليح والمسالك"، وقد تلقى عرضين بشأن شركة الحديد والصلب في حلوان، أحدهما غير جاد.



وأكد استحالة عودة الحديد والصلب بحلوان مرة أخرى، قائلا: "ماضون في تصفية الشركة لحين ظهور العكس".



وتابع: "5 شركات تقدموا لمناقصة شركة حلوان خلال 2019، لم يوافقوا على الإدارة والاستثمار"، واحتمالية استكمال المفاوضات مع الشركة الأوكرانية بشأن مصنع حلوان ضعيف.



وكشف، أن أزمة مصنع حلوان تتمثل في احتياجه إلى التحديث منذ الثمانينات، مما أسفر عن وصول مديونيته إلى 10 مليارات جنيه، سدد منها مليارين فقط.

