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أخر تطورات مفاوضات برشلونة مع ميسي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، إن "مفاوضات تجديد العقد تتقدم بشكل جيد مع المهاجم ليونيل ميسي".
وانتهى عقد النجم الأرجنتيني في نهاية يونيو (حزيران) الماضي وأصبح لاعباً حراً الآن.

لكن أشارت وسائل إعلام إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد 5 سنوات مع خفض راتبه، ويأمل النادي في أن يساعد ذلك في الالتزام بمتطلبات اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأبلغ لابورتا مؤتمراً صحافياً اليوم الإثنين "نفعل كل شيء ممكن وتتقدم المفاوضات على نحو جيد".

وأضاف "تمضي الأمور في الإطار الذي توقعناه ولا زلنا في مناقشات".

وتابع "يريد ليونيل البقاء في برشلونة وسنبذل كل جهد ممكن والأولوية له للبقاء هنا ولأنه أفضل لاعب في العالم يجب أن نشعر بالامتنان لذلك.

"لدي أحلام سعيدة عن ميسي كل ليلة وأتمنى أن تستمر".

وأضاف لابورتا أنه لا ينبغي وقوع مشاكل تتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد لكنه طالب الدوري الإسباني بمزيد من المرونة بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف بعد وباء كوفيد-19.

وواصل "يمكننا تسجيل كل اللاعبين الذين أحضرناهم في حدود اللعب المالي النظيف.

"نريد من رابطة الدوري الإسباني..إن كان هذا ممكناً.. المزيد من المرونة نريد ضم لاعب آخر أو اثنين".

وأبلغ رئيس برشلونة اللاعب الصاعد إلياش موريبا بأنه اذا لم يقبل عرض النادي الحالي لتجديد عقده سيتطلع النادي لانتقاله.

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