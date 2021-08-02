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وزير قطاع الأعمال: هذه حقيقة تصفية عمال شركة ألمونيوم نجع حمادي

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:34 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنهم اطلعوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروعات جديدة خاصة بشركات الألومنيوم والكوك والدراسات الخاصة بها.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن شركة ألمونيوم نجع حمادي تحتاج للتطوير بتكلفة تتجاوز 40 مليار جنيه.

وأشار إلى أن آخر تحديث لشركة ألومنيوم نجع حمادي في الثمانينات والخلايا التي تعمل في المصنع لا بد من تحديثها، مؤكدًا أن عمال شركة الألومنيوم بنجع حمادي مستمرين، والشركات عادت لتحقيق مكاسب قبل عامين، متابعًا: "العام الماضي حدثت خسائر كيرة في الألمونيوم".

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نجع حمادي مصر الصعيد الالومونيو

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