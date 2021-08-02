انفراد.. والتر هودچ يحسم موقفه من مفاوضات الأهلي

نفى البورتريكي والتر هودج المحترف السابق نادي الزمالك السابق لكرة السلة ولاعب فريق آريكبو كابيتان حاليًا بمسقط رأسه عن وجود مفاوضات مع الأهلي وأنه لا يفكر في أي شئ سوي المرحلة الحالية فقط.









وقال هودچ في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"أنه بعد تتويجه ببطولة الدوري المصري لكرة السلة مع الزمالك مر بفترة سيئة للغاية، حيث سُرقت أشيائه و طُرِد من فندق إقامته.









يذكر أن نادي الزمالك ينتظر هودچ لحسم موقفه من بالتجديد للفريق من عدمه بعد إنتهاء فترة لعبه حاليًا بفريق أريكيبو كابيتان البورتريكي والتي ستنهي في شهر نوڤمبر القادم.