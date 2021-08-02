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وزير الري الأسبق: "كل نقطة تملأ السد الإثيوبي هي من دم مصر" (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال نصر علام، وزير الري الأسبق، إن كل نقطة مياه تملأ السد الإثيوبي، هي مخصومة من حصة مصر، وتعتبر سلفة، ولذلك هناك ضرورة لعقد اتفاق حول ملء السد الإثيوبي، حتى تسدد إثيوبيا هذه السلفة المائية.

وتابع "علام"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، أن ملء السد الإثيوبي بدون اتفاق يعني تعرض الشعب المصري للعطش حال حدوث جفاف في نهر النيل.

وشدد على ضرورة عقد اتفاق حتى تقوم أديس ابابا بسد السلفة المائية لمصر في سنوات الجفاف، حتى لا تتعرض القاهرة للعطش، معقبًا: "كل نقطة مياه تُحجز أمام السد الإثيوبي هي من دم مصر"

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مصر سد اثيوبيا

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