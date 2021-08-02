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القاهرة 40.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:38 م
حالة الطقس المتوقعة غداً
حالة الطقس المتوقعة غداً
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الاثنين، الموافق الثاني من أغسطس 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الثلاثاء، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس غدا

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس الثلاثاء، ارتفاع في  درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية.

طقس الغد

وأشارت الهيئة أن طقس الغد يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

وأضافت :"وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء"، مشيرةً إلى وجود شبورة مائية وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 26 درجة.

مطروح العظمى 33 والصغرى 25 درجة.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 42 والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 43 والصغرى 29 درجة.

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