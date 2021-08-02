اليونيسف تعرب عن إدانتها للتخريب المتعمد لشبكات إمداد المياه في ليبيا

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن إدانتها للتخريب المتعمد لشبكات إمدادات المياه في ليبيا، ‏داعيةً الشركاء المحليين والدوليين إلى إيلاء هذه المسألة أهمية قصوى لما فيها من انتهاك كبير ‏للحقوق الأساسية.‏

وأكدت اليونيسف في بيان صحفي اليوم، أن التخريب المتعمد لشبكات المياه يزيد من انتشار ‏الأمراض المنقولة بين الأطفال وأسرهم بالمياه في المناطق المتضررة، مفيدةً أن محطة رئيسية ‏لجهاز النهر الصناعي على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة قد تعرضت لأعمال تخريب يوم ‏الخميس،ما أثّر على إمدادات المياه لأربع مدن رئيسة هي: بني وليد ،ومصراتة، والخمس، وزليتن، ‏إضافة إلى مناطق أخرى محيطة بها.‏

ودعت إلى تشديد التدابير الأمنية بما في ذلك النشر المحتمل للقوات المدنية في حقول الآبار، وتوفير ‏الموارد اللازمة لإجراء أعمال الصيانة التي من شأنها ضمان استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف ‏الصحي.‏