اليونيسف تعرب عن إدانتها للتخريب المتعمد لشبكات إمداد المياه في ليبيا
أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، عن إدانتها للتخريب المتعمد لشبكات إمدادات المياه في ليبيا، داعيةً الشركاء المحليين والدوليين إلى إيلاء هذه المسألة أهمية قصوى لما فيها من انتهاك كبير للحقوق الأساسية.
وأكدت اليونيسف في بيان صحفي اليوم، أن
التخريب المتعمد لشبكات المياه يزيد من انتشار الأمراض المنقولة بين الأطفال
وأسرهم بالمياه في المناطق المتضررة، مفيدةً أن محطة رئيسية لجهاز النهر الصناعي
على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة قد تعرضت لأعمال تخريب يوم الخميس،ما أثّر
على إمدادات المياه لأربع مدن رئيسة هي: بني وليد ،ومصراتة، والخمس، وزليتن،
إضافة إلى مناطق أخرى محيطة بها.
ودعت إلى تشديد التدابير الأمنية بما
في ذلك النشر المحتمل للقوات المدنية في حقول الآبار، وتوفير الموارد اللازمة
لإجراء أعمال الصيانة التي من شأنها ضمان استمرارية إمدادات المياه وخدمات الصرف
الصحي.