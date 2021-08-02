Advertisements

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والعادية

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:43 م
أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد
أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد
Advertisements
كشفت هيئة السكة الحديد المصرية، اليوم الاثنين، عن أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها المختلفة من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط.

أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد

ونفت السكة الحديد وجود أية زيادات في أسعار تذاكر السفر بالسكة الحديد، ولاسيما بعد التطويرات التي شهدتها الهيئة، وعلى رأسها أنظمة الحجز المسبق.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد

وأجرت الهيئة تعديلات فى نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة، سمحت لحاملى وحاجزى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها بالأسبقية دون تحديد أرقام المقاعد على التذاكر قبل أن تقوم بإلغاء هذه التعليمات والتعديلات وتعود للعمل بنظام الحجز المسبق المتبع منذ بداية دخول القطارات الروسية الجديدة للخدمة.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار تذاكر رحلات قطارات السكة الحديد في السطور التالية:

1


2


3


5


6


8

9


14


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هيئة السكك الحديدية هيئة السكة الحديد السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد أسعار تذاكر قطارات أسعار التذاكر

أخبار تهمك

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوجه خطابا رسميا لبيراميدز بشأن أفشة ورمضان صبحي

منذ يوم

عرض جديد من الزمالك لحسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ ساعة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ نصف ساعة

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ ساعة

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ ساعتين و 53 دقيقة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

الصخرة يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ ساعتين

أخر تطورات مفاوضات برشلونة مع ميسي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس السكك الحديدية: الحد من السوق السوداء وتوافر مقاعد شاغرة بالقطارات (صور)

"الدفع عن طريق التطبيقات".. السكك الحديدية على طريق التطوير

6 رحلات إضافية.. تعرف على مواعيد قطارات عيد الفطر

شاهد × دقيقة.. خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع السكة الحديد أو "موبايل أبلكيشن"

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

السكة الحديد تطرح مقاعد قطارات العيد الإضافية المقرر تشغيلها غدا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

10:00 م

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

10:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس