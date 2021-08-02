أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد المكيفة والعادية

كشفت هيئة السكة الحديد المصرية، اليوم الاثنين، عن أسعار تذاكر القطارات المكيفة والعادية على كافة خطوطها المختلفة من القاهرة حتى أسوان ومن القاهرة إلى بورسعيد والمنصورة ودمياط.





أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد





ونفت السكة الحديد وجود أية زيادات في أسعار تذاكر السفر بالسكة الحديد، ولاسيما بعد التطويرات التي شهدتها الهيئة، وعلى رأسها أنظمة الحجز المسبق.





حقيقة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد





وأجرت الهيئة تعديلات فى نظام حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة، سمحت لحاملى وحاجزى تذاكرها بالجلوس على مقاعدها بالأسبقية دون تحديد أرقام المقاعد على التذاكر قبل أن تقوم بإلغاء هذه التعليمات والتعديلات وتعود للعمل بنظام الحجز المسبق المتبع منذ بداية دخول القطارات الروسية الجديدة للخدمة.





وترصد بوابة الفجر الإلكترونية أسعار تذاكر رحلات قطارات السكة الحديد في السطور التالية:































































