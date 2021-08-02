ثلاثي منتخب ألمانيا ينتظم في تدريبات بايرن ميونخ

انتظم الثلاثي مانويل نوير وتوماس مولر وجوشوا كيميتش في تدريبات فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ليصبحوا أحدث اللاعبين الذين يعودون للفريق بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وبعودة الثلاثي اكتمل فريق بايرن قبل 4 أيام من مواجهة فريق بريمير في كأس ألمانيا.

وكان جوليان ناغلسمان مدرب الفريق منح اللاعبين الثلاثة فترة راحة أطول بعد انتهاء مشاركتهم في يورو 2020.

وكما كان يأمل ناغلسمان، انتظم نيكلاس زوله في التدريبات مع الفريق الاثنين بعد فترة راحة قصيرة بسبب مشكلة في الظهر. ويريد ناغلسمان أن يجهز اللاعبين العائدين مؤخراً في أسرع وقت ممكن.

وقال ناغلسمان: «الأمر متعلق بإعطاء اللاعبين التناغم المطلوب».

ولم يفز خليفة هانز فليك في 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، حيث خاضها بدون لاعبيه المشاركين في يورو 2020.

ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني يوم 13 أغسطس بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.