Advertisements

ثلاثي منتخب ألمانيا ينتظم في تدريبات بايرن ميونخ

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

انتظم الثلاثي مانويل نوير وتوماس مولر وجوشوا كيميتش في تدريبات فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ليصبحوا أحدث اللاعبين الذين يعودون للفريق بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

 

وبعودة الثلاثي اكتمل فريق بايرن قبل 4 أيام من مواجهة فريق بريمير في كأس ألمانيا.

 

وكان جوليان ناغلسمان مدرب الفريق منح اللاعبين الثلاثة فترة راحة أطول بعد انتهاء مشاركتهم في يورو 2020.

 

وكما كان يأمل ناغلسمان، انتظم نيكلاس زوله في التدريبات مع الفريق الاثنين بعد فترة راحة قصيرة بسبب مشكلة في الظهر. ويريد ناغلسمان أن يجهز اللاعبين العائدين مؤخراً في أسرع وقت ممكن.

 

وقال ناغلسمان: «الأمر متعلق بإعطاء اللاعبين التناغم المطلوب».

 

ولم يفز خليفة هانز فليك في 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد، حيث خاضها بدون لاعبيه المشاركين في يورو 2020.

 

ويبدأ بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني يوم 13 أغسطس بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.

أخبار تهمك

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

منذ أقل من ساعة

أخر تطورات انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يؤجل الرد على بيراميدز بشأن صفقة الأخطبوط

منذ ساعة و 25 دقيقة

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "النواب" الليبي ينفي خبر وفاة عقيلة صالح بحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر مستندات تراخيص عقار الوراق المنهار.. "استلموها قبل الكارثة بيوم"

منذ حوالي 6 ساعات

"أدرعي" يطلب شئ غريب.. ومغردون يستهزئون به على طريقتهم الخاصة

منذ أقل من ساعة

انفراد.. والتر هودچ يحسم موقفه من مفاوضات الأهلي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - التحرش سبب إيقاف نجم منتخب مصر.. والكشف عن مدة إيقافه

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. البنك المركزي يفجر مفاجأة عن ألوان العملات الجديدة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

ريال مدريد يحدد سعر الاستغناء عن نجمه

منذ أقل من ساعتين

صراع مشتعل بين الزمالك وبيراميدز على ضم الهداف

منذ أقل من ساعتين

صفقة جديدة تقترب من الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

خاص.. بيراميدز يزاحم الأهلي على الصفقة الإفريقية

عاجل.. عملاق عربي يستعد لخطف رمضان صبحي

04:01 م

منافسة قوية بين الأهلي والزمالك على هذه الصفقة الكبري

07:59 م

عاجل.. كشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم رمضان صبحي

08:59 م

الأرصاد تصدم المواطنين: ستظهر هذه الكائنات بسبب الحرارة (فيديو)

09:38 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس