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صفقة جديدة تقترب من الزمالك

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
على خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع محمد هلال لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي وادي دجلة خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

مفاوضات الزمالك لضم محمد هلال

 

كشف مصدر بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض يرغب في التعاقد مع محمد هلال لاعب وادي دجلة في الموسم الجديد.

 

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أبدى اقناته بمستوى محمد هلال موهبة وادي دجلة.

 

من جانبه أكد المصدر أن المدرب الفرنسي تحفظ على ضم كريم العراقي الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأتم المصدر أن كريم العراقي لم ينجح في اقناع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بعد متابعته طوال الفترة الماضية، لاسيما مع المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

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