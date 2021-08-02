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استشاري: تكميم المعدة من العمليات القوية لخفض الوزن (فيديو)

الإثنين 02/أغسطس/2021 - 10:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحة السمنة والمناظير في جامعة عين شمس، إن عمليات تكميم المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن، وعلاج السمنة المفرطة، والأمراض المصاحبة، خاصة لمن يزيد عمره عن 65 عامًا.

وتابع "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "حلو الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية منال سلامة، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الهدف من جراحات السمنة هو خفض الوزن وتحسين اللايف ستايل، والعودة للحياة بدون أمراض أو سمنة مفرطة، والمريض يستطيع العودة إلى نشاطه الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية.

ولفت إلى أن العودة للعمل أمر ممكن بعد إجراء العملية بيوم واحد، مع ممارسة الرياضة الخفيفة للغاية، معقبًا: "يعني اليوم اللي إحنا بنعمل في العملية بنقعد في البيت، وتاني يوم نرجع نمارس حياتنا الطبيعة".

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